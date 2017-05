پاک فوج کی جوابی کاروائی، بھارتی چیک پوسٹیں تباہ کردیں: آئی ایس پی آر

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)جنگی جنون میں پاگل بھارتی فوج نے 13 مئی کو پاکستانی سول علاقے پر مارٹر گولوں اور آرٹلری سے حملہ کیاجبکہ پاک فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کی چیک پوسٹیں تباہ کردیں۔

پاک فوج کے شعبہ برائے تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر بھارت کی جانب سے پاک فوج کی چیک پوسٹیں تباہ کرنے کے دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستانی فوج نے دشمن کی گولہ باری کے جواب میں بھر پور جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کی چیک پوسٹیں تباہ کی ہیں جبکہ اس کی ویڈیو بھی جاری کردی گئی ہے۔انہوں نے پریس ریلیز میں واقعے کی مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوجیوں نے 13مئی کو بھمبر سیکٹرمیں اچانک بلااشتعال فائرنگ کردی جس کی زد میں آکر عام شہری شہید اور زخمی ہوگئے تھے ، یہی نہیں بھارتی اشتعال انگیزی کے سبب انفراسڑکچر کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا اور جب پاک فوج کی جانب سے بھارتی اشتعال انگیزی کا جواب دیا گیا تو بھارت کو کافی نقصان اٹھانا پڑا اور ان کی پوسٹیں بھی تبا ہ ہوگئیں.

میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ بھارتی اشتعال انگیزی پرہی جوابی کارروائی کرتی ہے کیوں کہ پاکستان لائن آف کنٹرول پرامن کے فروغ کا خواہاں ہے اور خطے میں قیام امن کے لیے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھاتا رہے گا۔

ویڈیو دیکھیں:

On 13 May 2017, India targeted innocent civilians. In befitting response Pak Army destroyed Indian posts in Nowshera Sec. 2/2. pic.twitter.com/jHLZVOoHSa