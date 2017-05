”انجری کا وقت سخت تھا لیکن۔۔۔ “عمر اکمل کی جگہ چیمپینز ٹرافی میں بھارت کے خلاف ٹیم میں شامل ہونے والے حارث سہیل نے اپنی انجری کے حوالے سے بڑی بات بتا دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیمپینز ٹرافی میں عمراکمل کی جگہ حارث سہیل کو ٹیم میں شامل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے جس کے بعد وہ بے خوش ہیں ۔ان کا کہنا ہے کہا ہے کہ انجری کا وقت سخت تھا مگر میں نے خوب محنت کی ۔

تفصیل کے مطابق چیمپینز ٹرافی میں نام آنے کے بعد مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں حارث سہیل نے کہا ہے کہ سپورٹس مین ہونے کی حیثیت سے انجری کا وقت بہت سخت تھا لیکن میں نے سخت محنت پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا اور مضبوط طریقے سے واپسی کے لیے اپنا حوصلہ بلند رکھا ۔انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو رحمتیں نازل کیں ان پر شکر بجا لاتا ہوں اور اپنے مداحوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر صورتحال میں مجھے سپورٹ کیا ۔

The period of injury was tough enough as a sportsman, but I didn't compromised on hard work and kept my motivation for comeback strong.

