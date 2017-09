دیر جاتے ہوئے جہانگیر ترین کے ہیلی کاپٹر کی خراب موسم کی وجہ سے ہنگامی لینڈنگ، محفوظ رہے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں شرکت کے لیے دیر جاتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنماﺅں کا ہیلی کاپٹر بادلوں میں گھر گیا تاہم پائلٹ نے کمال محارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی کامیاب ہنگامی لینڈنگ کرالی، ہیلی کاپٹر میں جہانگیر ترین اور مرادسعید سمیت دیگر رہنماءموجود تھے۔

تحریک انصاف کے رہنماءجہانگیر ترین نے تصدیق کرتے ہوئے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئیٹر پر بتایاکہ ”دیر میں آج زبردست جلسہ تھا جس سے خطاب کرنے کے لیے میں جارہاتھا لیکن بدقسمتی سے ہمارا ہیلی کاپٹر بادلوں میں پھنس گیا اور پائلٹ کی مہارت کی وجہ سے ہم محفوظ رہے ، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے ، دیر میں موجود عوامی جلسے سے ٹیلی فونک خطاب کیا اور انشاءاللہ ، بہت جلد واپس آئیں گے“۔

Zabardast Jalsa in Dir today which I was going to address but unfortunately Heli got stuck in clouds on way.Pilot skill got us out safely1/2