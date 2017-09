مادر وطن کے تحفظ کے لئے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے: آرمی چیف

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے تحفظ کی قسم اٹھا رکھی ہے، مادر وطن کے تحفظ کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ۔

ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کیا جس کے مطابق پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ مادر وطن کی حفاظت کا حلف لے رکھا ہے جس کے لئے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔انہوں نے مادر وطن کے شہدا کو سلام پیش کیا۔آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دشمنوں کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشیں بے نقاب ہوچکی ہیں۔ ہم مادر وطن کا دفاع کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پاکستان کی باہمت قوم دشمنوں کی سازشیں ناکام بناتی جارہی ہے۔

"We hv taken oath to def our motherland wtvr cost / sacrifices. We hv been, we are & we shall keep doing it. Salute to Martyrs of Pak" COAS. pic.twitter.com/jpop3PJEQ9