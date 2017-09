نواز شریف کو علم ہے ان کے ساتھ جو ہورہا ہے وہ احتساب نہیں: مریم نواز

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نوازنے کہا کہ نواز شریف کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ احتساب نہیں ہے مگر اس کے باوجود انہوں نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے، تبدیلی کے لئے چیلنج دینا اور اس کی قیمت چکانا جرات اور بہادری کا کام ہے جس کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔

احتساب عدالت میں پیشی ،نواز شریف کی کل وطن واپسی ،کیا حسن ،حسین اور مریم بھی پاکستان واپس آئیں گے ؟حیران کن خبر آگئی

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو علم ہے ان کے ساتھ احتساب نہیں کچھ اور ہے ، یہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔ معاملہ صرف نوازشریف کانہیں رہایہ20 کروڑافرادکی جنگ ہے اور نواز شریف کروڑوں عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تبدیلی کے لئے چیلنج دینا اور اس کی بھاری قیمت چکانا بہادری اور جرات کا کام ہے ، خوشی کے ساتھ قیمت ادا کرنے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی ۔

Knowing what he faces is NOT accountability, the man decides to return. It is not about his person anymore. It is the battle of 200 million.

It takes great amount of courage & valour to be willing to pay the price for challenging what needs to be changed. Not everyone can do that.