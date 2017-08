گوادر میں سی پیک کا پہلا منصوبہ مکمل کر لیا گیا ،کیا بنا یا گیا ہے ؟تصویر دیکھ کر ہر پاکستانی خوشی سے جھوم اٹھے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)سی پیک اکنامک کوریڈور کے تحت پہلا پراجیکٹ مکمل ہو گیا ہے اور گوادر کے غریب بچوں کو پڑھنے لکھنے کے لیے اعلیٰ معیار کا سکول فراہم کردیا گیا ہے ۔تفصیل کے مطابق سی پیک کا معاہدہ پاکستان اور چین کے اشتراک سے 2015میں طے ہو ا جس کے تحت اقتصادی راہداری کے روٹ ،گوادر انڈسٹریل زون سمیت بہت سے منصوبے شامل ہیں ۔ان منصوبوں پر کام جاری ہے جو چند سالوں میں پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا ۔سی پیک اکنامک کوریڈورصرف ایک راہداری کا نام نہیں بلکہ اس منصوبے کے تحت پاکستان میں توانائی اور انڈسٹریل زون سمیت بہت سے پراجیکٹ پر کام کیا جائے گا ۔سی پیک منصوبے کی ابتدائی لاگت 46بلین ڈالرز تھی جو اب تک بڑھ کر 56بلین ڈالر پر پہنچ گئی ہے ۔ان منصوبوں کے تحت توانائی ،دیگر صوبائی مسائل اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے رقم خرچ کی جائے گی ۔

اب پاکستان میں چینی سفارتخانے کے اہلکار لی جیان زاﺅ نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹر ٹوئیٹر پر اپنے پیغام میں انتہائی شاندار خوشخبری سناتے ہوئے بتا یا ہے کہ سی پیک منصوبے کے تحت پہلا پراجیکٹ مکمل کر لیا گیا ہے ۔انہو ں نے کہا کہ گوادر میں غریب خاندانوں کے بچوں کے لیے پرائمری سکول بنا یا گیا ہے ۔لی جیان زاﺅ نے اپنے پیغام کے ساتھ سکول کی تصاویر بھی شیئر کیں جس دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اعلیٰ معیار کا سکول ہے جہاں بچوں کو تعلیمی سہولیات کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سر گرمیوں میں بھی حصہ لینے کا موقع ملے گا ۔

Latest pictures update from Gwadar Primary School, first project completed under CPEC. Most students are from poor families pic.twitter.com/kpAr7CZrvH