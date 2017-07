آپ سازش ،حسد کر سکتے ہیں مگر قسمت سے نہیں لڑ سکتے: مریم نواز کو ٹوئٹ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم پاکستان کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے سیاسی مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ سازش کر سکتے ہیں، حسد کر سکتے ہیں، مضطرب ہو سکتے ہیں مگر قسمت سے نہیں لڑ سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔

بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی میں ملوث، نئی دہلی نے سارک فورم کے مقصد کو نقصان پہنچایا، پاکستان مالدیپ میں میڈیکل کالج کی تعمیر میں تعاون کرے گا: وزیر اعظم

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر وزیر اعظم پاکستان کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے دورہ مالدیپ کی تصاویر کے ساتھ ٹوئٹ کے ذریعے وزیر اعظم نواز شریف کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کے سیاسی مخالفین پر تنقید کی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ آپ لوگ سازش ، حسد کرسکتے ہیں اور اضطراب میں مبتلا ہو سکتے ہیں مگر وزیر اعظم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔

You can conspire, connive, envy & fret, but you can't fight destiny, especially someone else's ..... He honours whom He wills. pic.twitter.com/HCa0Jm58Q5