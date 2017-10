سیاسی مخالفین نواز ، مریم فوبیا کا شکار، یہ ایک دائمی مرض ہے : مریم نواز

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ ہمارے سیاسی مخالفین نواز اور مریم فوبیا کا شکار ہوگئے ہیں اور یہ فوبیا ایک دائمی بیماری کی طرح ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے نام لیے بغیر اپنے سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے مخالفین کو نواز ، مریم فوبیا ہوگیا ہے، یہ فوبیا مخالفین کیلئے انتہائی تکلیف دہ ہے جو کہ ایک دائمی بیماری کی طرح ہے۔اپنے ٹوئٹ میں مریم نواز نے کسی بھی مخالف کا نام نہیں لیا اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی خاص تذکرہ کیا ہے۔

Nawaz-Maryam-phobia seems to be an incurable disease endemic to all opponents. Imagining how agonising the slow burn would be! Poor souls!