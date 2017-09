ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان اور فوج کو گالیاں دینے والوں کو نہیں چھوڑیں گے ،ہر قیمت پر امن اور قانون کی حکمرانی بحال کریں گے:آرمی چیف

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ ملک سے باہر بیٹھ کرپاکستان اور فوج کو گالیاں دینے والوں کو نہیں چھوڑیں گےعنقریب وہ ہماری گرفت میں ہوں گے ، ملک کی حفاظت کے لئے ہم اپنے اٹھارہ ،انیس سال کے جوان قربان کر رہے ہیں،پاک فوج قوم کے ساتھ مل کر ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔

جنیوا میں پاکستان مخالف اشتہاری مہم کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے : سوئٹز ر لینڈ

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر )کے مطابق لیفٹیننٹ ارسلان عالم شہید کے گھر آمد پر اپنے پیغام میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا جب کوئی جوان شہید ہوتاہے تو لگتاہے میرے جسم کا کوئی حصہ کٹ گیا ، میرے لیےوہ رات بڑی مشکل ہوتی ہے۔انہوں نے کہا کہ قربانی کے جذبے سے سر شارسپوتوں کی موجودگی میں ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا،پاکستان کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے ،ہر قیمت پر امن اور قانون کی حکمرانی بحال کریں گے۔آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج ملک کے بہترین مفاد میں کام کرتی رہے گی، پاکستان کا دشمن ہمارادشمن ہے، طاقت کا استعمال صرف ریاست کا استحقاق ہے، امن کی بحالی اور قانون کی بالادستی کیلیے ہر قربانی دیں گے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے لیفٹیننٹ ارسلان عالم شہید والدین سے ملاقات کی ،انہوں نے شہید ارسلان کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔

