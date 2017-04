ملک بھر میں لوڈشیڈنگ کی مانیٹرنگ کے لئے وزیراعظم ہاوس میں لائیوڈیش بورڈ نصب کردیا گیا:مریم نواز کا ٹوئٹ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نوازنے کہاہے کہ ملک بھر میں جاری لوڈ شیڈنگ کی مانیٹرنگ کیلئے وزیراعظم ہاوس میں لائیو ڈیش بورڈ لگا دیا گیا ہے۔

وہ 2 افغان شہری جو پاکستانی پارلیمنٹ کے رکن ہیں،ایسا انکشاف منظر عام پر کہ پاکستانی حیرت کے مارے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر مریم نواز کاکہنا تھا کہ وزیراعظم ہاوس میں لوڈ شیڈنگ پر نظر رکھنے کیلئے لگائے جانیوالے لائیو ڈیش بورڈ می لیسکو،حیسکو،فیسکوسمیت دیگرکمپنیاں شامل ہیں اور نیشنل پاورکنٹرول سینٹرمیں ڈیش بورڈکی ہرلمحہ مانیٹرنگ کی جارہی ہے۔

Live dashboard installed in PM office. Gives real time updates on load shedding. Everything being monitored closely. pic.twitter.com/DBfu7NQEXQ