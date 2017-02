عرفان اللہ مروت کی پی پی میں شمولیت،بختاور اور آصفہ نے زرداری کے فیصلے کی مخالفت کردی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہونے والے ن لیگ کے سابق رکن سندھ اسمبلی عرفان اللہ مروت کیخلاف بختاور بھٹو اور آصفہ بھٹو نے شدید ناراضگی اور اپنے والد سابق صدر آصف علی زرداری کے اس فیصلے کیخلاف شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کردیا ہے اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے بختاور بھٹو نے کہا کہ بیمار ذہنیت کے مالک شخص کو جیل میں سڑنا چاہئے اور ایسے شخص کی پیپلز پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔بختاور بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی قیادت ایک خاتون نے کی وہ ایسے لوگوں کو پارٹی کے اردگرد بھی دیکھنا برداشت نہیں کرتی۔

Sick man should be rotting in a jail cell somewhere not coming anywhere near #PPP. Party that was led by a woman will not tolerate such ppl. https://t.co/2gBTSzsWHf