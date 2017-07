یہ صحافی مسلسل میرے خلاف جھوٹ بول رہاہے : حامد میر برس پڑے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) مختلف پیشن گوہیوں اور افواہوں نے سینئر صحافی حامد میر کو بھی پریشان کردیا اور بالآخرتین سال بعد ان کا صبر جواب دے گیا، اُنہوں نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھاکہ ’ ایک لمبے عرصے سے جھوٹی خبروں سے متاثر ہوں، اس شخص کی ٹوئیٹس کو دیکھیں جس میں 2014ءمیں میرے بارے میں کیا گیا اس کا دعویٰ جھوٹا نکلااورآج پھر اس نے ایک بے بنیاد دعویٰ کیا‘۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی اس ٹوئیٹ میں سینئر صحافی اسد کھرل کی ٹوئیٹ کے دو سکرین شاٹ شیئرکیے جس میں دعویٰ کیا گیاتھا کہ حامد میر پاکستان سے برطانیہ چلے گئے جبکہ دوسری ٹوئیٹ میں لکھاکہ حامد میر نے جیو نیوز چھوڑ کر ایک اور نجی ٹی وی چینل جائن کرلیا۔

Victim of fake news since long.Look at the tweets of this person his claim in 2014 about me was wrong and today he again made a wrong claim pic.twitter.com/De9mOrXPOz