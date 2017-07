عمران خان سیاسی گدھ ہیں، کسی اور کے شکار سے اقتدار کی بھوک نہیں مٹے گی: خواجہ آصف

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان ایک سیاسی گدھ کی طرح ہیں،2013 ءمیں ہارکے بعد اس انتظار میں ہیں کہ کوئی اور شکار کرے ا ور اقتدار کی بھوک مٹے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو سیاسی گدھ قرار دے دیا،ان کا کہنا تھا کہ عمران خان2013ءمیں ہار کے باوجود اس انتظار میں ہیں کہ کوئی اور شکار کرے لیکن کسی اورکے شکارسے عمران خان کی اقتدارکی بھوک نہیں مٹے گی۔

IK like vulture,what he couldn't get in2013,awaits someone to hunt &satiate his hunger for pwr,that not happening,he will starve &wither IA