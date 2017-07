اگر آپ اسے جانتے ہیں تو مجھے اس کا رابطہ نمبر دو: مریم نواز

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے محبت کرنے والے ایک شہری کا رابطہ نمبر مانگ لیا ہے۔

میانوالی کے حمیداللہ نے اپنے بیٹے کی شادی کے کارڈ پر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی تصاویر لگا دیں اس کے بعد ایک صارف نے مذکورہ شادی کارڈ کو سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپ لوڈ کردیا جس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے اسے ری ٹوئٹ کیا ہے اور ساتھ لکھا ہے کہ اگر آپ اسے جانتے ہیں تو مجھے اس کا رابطہ نمبر دیں۔

Can I get his contact pls? If you know the person? https://t.co/rtoQ3rhqWU