آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول پر جوانوں کے ساتھ سادگی سے عید منائی

راولپنڈی(ویب ڈیسک) آرمی چیف آف سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول پر جوانوں کے ساتھ سادگی سے عید منائی۔پاک فوج کے تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف نے لائن آف کنٹرول پر جوانوں کے ساتھ نمازِعید ادا کی اور ان کے ہمت و حوصلے کو سراہا۔لائن آف کنٹرول پر ہونے والی نماز میں پاکستان کے استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں، سپہ سالار نے جوانوں کو عید کی مبارک باد دی اور سب سے گلے بھی ملے۔ سپہ سالار کو اپنے درمیان پاکر نوجوانوں نے مسرت کا اظہار کیا اور انہیں عید کی مبارک باد پیش کی۔

سانحہ بہاولپور،کئی زخمی جناح ہسپتال لاہور منتقل، آرمی چیف کو صورتحال واضح ہوتے ہی گزشتہ روزمیں نے فون کیا: شہبازشریف

یاد رہے لائن آف کنٹرول پر سارا سال فوجی جوان تعینات رہتے ہیں جہاں سے بیٹھ کر وہ دشمنوں کی حرکات پر نظر رکھتے ہوئے کسی بھی جارہیت کا بروقت جواب دیتے ہیں۔پڑوسی ممالک خصوصاً بھارت کی جانب سے ایل او سی کی متعدد بار خلاف ورزی کی جاچکی ہے، جنگی جنون میں مبتلا بھارت کے فوجی فائر بندی کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی شہری بستیوں پر حملہ کرتے ہیں تاہم پاک فوج روایتی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کی توپیں خاموش کرواتی ہے۔ویڈیو دیکھئے

COAS offered Eid Prayer with troops at LOC.Prayed for prosperity of Pakistan. Hailed morale of troops, devotion & operational preparedness. pic.twitter.com/sNqLfCbocd