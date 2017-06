آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کا نشتر ہسپتال ملتان کا دورہ،سانحہ احمد پور شرقیہ کے زخمیوں کی عیادت:آئی ایس پی آر

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نشتر ہسپتال ملتان کا دورہ کیا اور سانحہ احمد پور شرقیہ کے زخمیوں کی عیادت جبکہ ملتان گیریژن میں شہد کے اہلخانہ سے بھی ملاقات کی ،وائس چانسلر نشتر ہسپتال کے انچارج برن سینٹر نے بریفنگ دی۔

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول پر جوانوں کے ساتھ سادگی سے عید منائی

پاک فوج کے شعبہ برائے تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر )کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عید کے روزملتان کے نشتر ہسپتال کا دورہ کیا اور احمد پور شرقیہ میں آئل ٹینکر دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہونیوالے افراد کی عیادت کرتے ہوئے بروقت امدادی کارروائیوں کی تعریف کی۔ سپہ سالار کا بروقت امدادی کارروائیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاک فوج نے سول انتظامیہ کی مدد کیلئے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے لیکن لوگوں میں شعور پیداکرکے ایسے واقعات سے بچا جا سکتا ہے۔بعدازاں جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملتان گیریژن میں شہدا کے اہلخانہ سے ملاقات کی اور ان سے اظہا ر خیال کرتے ہوئے کہا کہ قوم کو شہدا کی قربانیوں پر فخرہے جبکہ کرائسز مینجمنٹ مشترکہ قومی ذمہ داری ہے ۔

