بختاور بھٹو نے سوشل میڈیا پر عمران خان کی غلطی پکڑ لی اور پھر ایسی بات کہہ دی کی تحریک انصاف کے سپورٹرز بھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوجائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) کہتے ہیں کہ سیاست دان قومی اور بین الاقوامی امور سے بخوبی واقف ہوتے ہیں ،انہیں علم ہوتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور بیرون ملک کیا کھچڑی پک رہی ہے، اگر سیاست دانوں کی ناقص معلومات ہوں تو ان کے مشیر انہیں درست اور بروقت معلومات دیتے ہیں، پاکستانی سیاست دان بھی شاید کچھ ایسے ہی ہیں، سیاسی جماعتوں کے سربراہان بھی دیگر سیاست دانوں ہی کی طرح ہیں۔ گذشتہ دنوں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے دعویٰ کیا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے مردان میں خواتین کے لئے پاکستان کا پہلا کیڈٹ کالج تعمیر کیا ہے مگر یہ بات حقیقت نہیں تھی کیوں کہ نواب شاہ میں اس سے قبل ایک کیڈٹ کالج موجود تھا۔

نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ایک اور انکوائری کا آغاز کردیا

چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت کو خواتین کے لئے پاکستان کا پہلا کیڈٹ کالج بنانے پر مبارکباد پیش کی، لیکن اسی دوران سابق صدر آصف علی زرداری کی بیٹی بختاور بھٹو کی نظریں اس ٹوئٹ پر پڑیں تو انہوں نے فورا ہی اسے ری ٹوئٹ کردیا اور ساتھ ہی مزاحیہ انداز میں کہا کہ آپ نے اپنے ٹوئٹ میں بختاور اور نواب شاہ کے سپیلنگ غلط لکھ دئیے ہیں۔ وہ اپنے ٹوئٹ کے ذریعے عمران خان کو یہ کہنا چاہتی تھیں کہ خواتین کا پہلا کیڈٹ کالج مردان میں نہیں بلکہ نواب شاہ میں ہے اور اس کا نام پاک کیڈٹ کالج نہیں بلکہ بختاور کیڈٹ کالج ہے۔ اپنے اگلے ہی ٹوئٹ میں انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے غلط نہ سمجھا جائے کیوں کہ حقیقت میں پاکستان کا پہلا کیڈٹ کالج بختاور کیڈٹ کالج نواب شاہ ہے، جو کہ 2016ءمیں قائم کیا گیا تھا اور اس میں250کے قریب طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ بختاور بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں خوشی ہے کہ دیگر لوگ بھی اس کی پیروی کر ر ہے ہیں۔



واضح رہے کہ دیگر سوشل میڈیا صارفین نے بھی چیئرمین تحریک انصاف کی توجہ اس جانب دلائی کہ اس سے قبل نواب شاہ میں بھی خواتین کے لئے ایک کیڈٹ کالج موجود ہے جو کہ 2016ءسے کام کر رہا ہے، اس لئے پاکستان کے پہلے خواتین کیڈٹ کالج کا دعویٰ نہ کریں، تاہم بعض صارفین کا کہنا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلا کیڈٹ کالج کون سا ہے؟ ہمیں فخر ہے کہ اب ہمارے ملک میں خواتین کے لئے ایک نہیں دو کیڈٹ کالج ہیں۔

???????? The actual first all girls cadet college in #Pakistan. Don’t get me wrong, we are so happy more are following ???????? #WomenRunTheWorld https://t.co/yz9iiqOON9