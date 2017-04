”مجھے ڈر ہے کہ اس آدمی کا ۔۔۔“مریم نواز نے عمران خان کے بارے میں اپنے ”خوف “ کا اظہار کر دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز نے عمران خان کے الزاما ت کی تردید کر تے ہوئے کہا ہے کہ ”مجھے عمران خان کی آخرت کی فکر ہے “۔

”ڈیلی پاکستان “ کے مطابق مریم نواز نے پاناما کیس پر چپ رہنے کیلئے عمران خان کی جانب سے 10ارب روپے کی رشوت کے دعویٰ کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں آخرت میں عمران خان کی قسمت کے متعلق خوفزدہ ہوں۔

عمران خان نے اپنے دعویٰ میں کہا تھا کہ دبئی میں حمزہ شہباز شریف کےایک دوست نے انہیں شریف خاندان کا پیغام پہنچایا تھا کہ وہ پاناما کیس پر خاموشی اختیار کرلیں تو انہیں اس کے بدلے10ارب روپے ئیے جا سکتے ہیں ۔

"Shahbaz Sharif's close aide offered me 10 billion. No,Hamza's friend made an offer to my friend in Dubai." I fear for this man's Hereafter!