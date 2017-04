وزیراعظم کی بھارتی سٹیل ٹائیکون جندال سے ملاقات ،مریم نواز میدان میں آ گئیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم نوازشریف کی صاحبزادی مریم نوازشریف نے وزیراعظم کی بھارتی ٹائیکون جندال کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے بیان جاری کر دیاہے ۔

مریم نوازشریف نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ ”مسٹر جندال وزیراعظم کے پرانے دوست ہیں اور اس ملاقات میں کچھ بھی خفیہ نہیں تھا ،ملاقات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کیا جائے “۔

واضح رہے کہ کابل سے واپسی پر بھارتی معروف بزنس مین اور سٹیل ٹائیکون سجن جندال اپنے وفد کے ہمراہ غیراعلانیہ دورہ پر پاکستان پہنچ گیا اور وزیراعظم سے ملاقات ہوئی ہے۔

یہ ملاقات ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب احسان اللہ احسان کا ویڈیو بیان جاری کیا جاچکا ہے جس میں اس نے انکشاف کیا تھا کہ بھارتی اور افغان انٹیلی جنس ایجنسیاں کالعدم تنظیم تحریک طالبان اور دیگر جماعتوں کی حمایت کرتی ہیں اور پاکستان کیخلاف استعمال کرتی ہیں۔

Mr. Jindal is an old friend of the Prime Minister. Nothing 'secret' about the meeting & should not be blown out of proportion. Thank you.