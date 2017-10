احمد نورانی پر نامعلوم افراد کا حملہ، ہسپتال منتقل

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاناما کیس میں بڑھ چڑھ کر خبریں دینے والے تحقیقاتی صحافی احمد نورانی خود خبر بن گئے ہیں اور نامعلوم افراد نے انہیں تشدد کا نشانہ بنا ڈالاجس کے نتیجےمیں ان کی حالت تشویشناک بتائی جارہی ہے۔

جیو نیوز سے ہی وابستہ صحافی اعزاز سید نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئیٹر پر تصویرشیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’’نامعلوم افراد نے دی نیوز اخبار کے احمد نورانی پر حملہ کیا، بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا ، احمد نورانی ہسپتال میں اور بے ہوش ہے ‘‘۔

Unknown people attack Ahmed Noorani of The News. Badly beaten him.He is in the hospital and unconscious. pic.twitter.com/cJAPwX53gY — azazsyed (@AzazSyed) October 27, 2017

بعدازاں اظہر عباس نے بتایا کہ اسلام آباد کے زیرو پوائنٹ کے قریب تین موٹرسائیکل سواروں نے انہیں روکا اور مزید تین افراد موقع پر پہنچ گئے، مجموعی طورپر 6 افراد نے انہیں لوہے کے راڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا۔

The News reporter Ahmed Noorani badly beaten by 6 ppl near Zero Point Islamabad. 3 on bike stopped him, 3 more joined beat him wth iron rods — Azhar Abbas (@AzharAbbas3) October 27, 2017

بعدازاں حامد میر نے لکھا کہ وزیرداخلہ کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے ، احمد نورانی کو اسلام آباد میں سی سی ٹی وی کیمروں کے نیچے نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا۔