مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم حق خود ارادیت کی جدوجہد کو نہیں روک سکتے:پاک فوج

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور باجوہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم حق خود ارادیت کی جدوجہد کو نہیں روک سکتے۔مقبوضہ کشمیر پر بھارتی غاصبانہ تسلط کو 70 سال مکمل ہوگئے ہیں جس کے خلاف آج کشمیری یوم سیاہ منارہے ہیں،اس موقع پر آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ رواں سال بھارت نے 1140 سے زائد مرتبہ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔انہوں نے ایل او سی پر بھارت کی سرحدی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت جارحیت سے باز رہے ورنہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔

Indian atrocities in IOK can't deter their indigenous struggle for self determination. Indian CFVs across LOC condemnable.#KashmirBlackDay