لندن میں گزشتہ روز زیر علاج کلثوم نواز کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ،ہسپتال منتقل کیا گیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز کی طبیعت گزشتہ روز اچانک بگڑ گئی جس پر انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جانا پڑا ۔نجی نیوز چینل جیو نیوز کے مطابق گزشتہ روز لندن میں بیگم کلثوم نواز کی طبیعت اچانک بگڑ گئی جس کے باعث انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کا طبی معائنہ کیا ۔اس دوران مریم ،حسن اور حسین نواز اپنی والدہ کے ساتھ ہسپتال میں رہے اور نواز شریف کو بھی کلثوم نواز کی طبیعت سے متعلق آگاہ کیا گیا ۔اس حوالے سے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ گزشتہ رات امی کی طبیعت اچانک بگڑنے پر ہسپتال لے جایا گیا ۔ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر امی کی طبیعت بہتر کرنے کے لیے کوشش کررہے ہیں ،سب میری والدہ کی طبیعت میں بہتری کے لیے دعائیں کریں ۔

Ami was taken & admitted to the hospital again late last night. Drs are trying to stabilise her condition. Request for prayers. Allahu Shafi