پی ایس ایل فائنل لاہور میں کرانا بہت بڑا رسک،فائنل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا:عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل)کا فائنل لاہور میں کرانا بہت بڑا رسک ہے اور لاہور میں فائنل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

تفصیلات کے مطابق سربراہ پی ٹی آئی عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کا خواہشمند مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے لیکن لاہور میں پی ایس ایل فائنل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔انہوں نے کہا کہ سٹیڈیم کے اردگرد سخت سکیورٹی حصار پاکستان میں سکیورٹی کے خطرہ کو بڑھا دے گا اور اس سے ایسا لگے گا کہ پاکستان میں سکیورٹی کا اب بھی مسئلہ ہے۔عمران خان نے مزید کہا کہ خدانخواستہ اگر کوئی بھی واقعہ پیش آگیا تو ہمیں انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان میں 10 سال کیلئے خداحافظ کہنا پڑے گا۔یاد رہے کہ پنجاب حکومت نے پی ایس ایل فائنل 5 مارچ کو لاہور میں کرانے کی باضابطہ منظوری دیدی ہے۔

And God forbid if any mishap happens we can say goodbye to int cricket in Pak for the next decade https://t.co/5WkOJi0aWa