روس کےساتھ عسکری تعلقات کے خطے میں مثبت اثرات ہوں گے:آرمی چیف کی روسی سفیر سے ملاقات میں گفتگو

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے روسی سفیر کی ملاقات۔آرمی چیف نے کہا کہ روس کےساتھ عسکری تعلقات کے خطے میں مثبت اثرات ہوں گے۔

اب کوئی بھی آپ کو نامعلوم نمبر سے فون کر کے تنگ نہیں کر سکتا کیونکہ۔۔۔

آئی ایس پی آر کے مطابق روسی سفیر نے آرمی چیف سے ملاقات میں دہشت گرد حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پراظہارافسوس کیا،روسی سفیر نے دہشت گردی کیخلاف جنگ میں پاک فوج کے کرداربھی کو سراہا اوردہشتگردی کیخلاف آپریشن ردالفسادشروع کرنے کو بھی سراہا۔ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔روسی سفیر نے اقتصادی ترقی کیلئے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ملاقات میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان سے دوطرفہ تعلقات اور تعاون پر روس کا شکریہ ادا کیا ۔

Russian Amb met COAS at GHQ. Enhanced Pak-Russia Mil to Mil coop ll have positive impact on regional security,#COAS. pic.twitter.com/1OwdszYBZw