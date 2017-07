آج اپنی محنت کا پھل ملنے جا رہا ہے: جہانگیر ترین

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ آج انہیں اپنی محنت کا پھل ملنے جا رہا ہے۔

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں جہانگیر ترین نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پاناما کے فریبیوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کیلئے عمران خان کی قیادت میں انتھک محنت کی۔ انہوں نے کہا کہ ’ ہماری تاریخی جد و جہد آج پھل لائے گی‘۔

PTI fought relentlessly under IK's leadership to bring Panama crooks to justice. Our historic struggle will bear fruit today, IA