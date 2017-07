ایک اور منتخب وزیراعظم کو گھر بھیج دیا گیا کارکن ثابت قدم رہیں:مریم نواز

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاناما لیکس کا فیصلہ آنے کے بعد نااہل قراردیئے جانے والے وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز بھی میدان مٰیں آگئیں اور ے کہا ہے ایک اور منتخب وزیراعظم کو گھر بھیج دیا گیا کارکن ثابت قدم رہیں،بہت جلد وزیراعظم واپس آئیں گے۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر مریم نواز نے لکھا کہ جلد ہی بڑی طاقت اور حمایت کیساتھ انشاء اللہ انہیں واپس لائیں گے ، مسلم لیگ ن مضبوط رہو۔

Another elected Prime Minister sent home, but only to see him return with greater force & support & soonest Insha'Allah. Stay strong PMLN.