اگلے الیکشن میں مریم نواز لاہور کے کس حلقے سے الیکشن لڑیں گی؟ خود ہی بتادیا، یہ این اے 123 نہیں بلکہ۔۔۔

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز شریف کے الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے چہ میگوئیاں تو کافی دنوں سے ہو رہی ہیں لیکن ان کے الیکشن لڑنے کے حوالے سے کوئی آفیشل اعلان نہیں کیا گیا تاہم اب مریم نواز نے خود ہی اپنے الیکشن میں حصہ لینے کی تصدیق کردی ہے۔

تفصیلات کے مطابق مریم نواز شریف کے بارے میں خبریں زیر گردش ہیں کہ وہ لاہور کے حلقہ این اے 123 سے اگلے الیکشن میں حصہ لیں گی اور اس مقصد کیلئے ان کی باقاعدہ مہم بھی شروع کی جا چکی ہے۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد سے سوشل میڈیا پر طرح طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں اور ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق مشورے دینے میں بھی مصروف ہے۔

انہی تبصروں کے دوران ایک ٹوئٹر صارف ” سپین کی چڑیا“ نے بھی مشورہ دیا اور 2013 کے الیکشن میں ن لیگ کے جیتے ہوئے حلقوں کی ایک فہرست شیئر کی جس میں انہوں نے واضح کیا کہ مریم نواز کو لاہور کے حلقہ این اے 122 یا این اے 126 سے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ لاہور کے دیگر حلقوں میں ن لیگ کی فتح کا مارجن بہت زیادہ رہا تھا جبکہ این اے 122 میں ن لیگ کو 8 ہزار اور این اے 126 میں 7 ہزار کے مارجن سے 2013 کے الیکشن میں فتح حاصل کی تھی۔ دوسرے لفظوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں حلقے ن لیگ کیلئے سخت مشکل ثابت ہوئے اس لیے سپین

کی چڑیا نے یہاں سے مریم نواز کو الیکشن لڑنے کی تجویز دی۔

ٹوئٹر صارف کی جانب سے دی جانے والی تجویز کو مریم نواز نے چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور اس پوسٹ کے جواب میں لکھا کہ ” آپ کے بتائے گئے حلقوں میں الیکشن لڑنے کیلئے تیار ہوں“۔

Your input is welcome :) https://t.co/cgBXZCSoAN