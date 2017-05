حسین نواز بھی والد کی طرح امپائروں کو ساتھ ملائے بغیر نہیں کھیل سکتے:عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ اپنے والد کی طرح حسین نواز بھی امپائروں کو ساتھ ملائے بغیر نہیں کھیل سکتے اور اس بات کی کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتے۔

تفصیلات کے مطابق عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 4 سالوں میں ہمیں چوری اور کرپشن کی وجہ سے 8 ہزار ارب روپے کا نقصان ہوچکا ہے اور پاکستان کی سالانہ ٹیکس آمدنی 1800 ارب روپے ہے جبکہ کرپٹ لوگ کرپشن ختم نہیں کرسکتے۔

30 کروڑ روپے لگا کر بنائے گئے اصلی انسان ، یہ لوگ کون ہیں اور ان پر 30 کروڑ روپیہ کیوں خرچ کرنا پڑا ؟ جواب جان کر آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا،خبر پڑھنے کیلئے کلک کریں

پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے مزید کہا کہ ا وورسیز پاکستانی سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور شعور رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس حکومت نے کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا، اپنے مفادات کے لیے حکومت نے تین آئینی ترامیم کیں۔ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوںکو پتہ ہے کہ اگر کرپشن کے خلاف قانون بن گیا تو یہ خود پھنس جائیں گے۔واضح رہے کہ حسین نواز کو آج جے آئی ٹی نے طلب کررکھاہے۔

Not surprising to hear Hussain Sharif reluctant to appear before JIT. His father NS, cldnt play cricket without his own umpires.