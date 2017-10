مریم نواز آج اپنی سالگرہ منا رہی ہیں ،سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی کتنے سال کی ہو گئیں ؟جواب آپ کے تمام اندازے غلط ثابت کردے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز آج اپنی سالگرہ منا رہی ہیں جنہوں نے زندگی کی 43بہاریں دیکھ لی ہیں ۔تفصیل کے مطابق مر یم نواز لاہور میں اپنی 43ویں سالگرہ منا ر ہی ہیں اور اس موقع پر انہوں نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر نیک تمناﺅں کا اظہار کرنے والوں شکریہ بھی ادا کیا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کی جانب سے نیک تمناﺅں کے پیغامات ملنے پر میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں ،آپ کا پیار میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے ،آپ پر اللہ کی رحمت ہو ۔ انہوں نے کہ خاندان نے فیصلہ کیا کہ میں پارٹی کو لیڈ کروں گی ،میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا یہ مجھ سے غلط منسوب کیا گیا ہے ،ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ،میں ن لیگ میں ورکر کے طور پر کام کر کے خوش ہوں ۔

My heartfelt 'THANK YOU' for your beautiful and heart-touching wishes & prayers on my birthday. Your affection means a lot to me. God bless. — Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) October 28, 2017

The statement that 'the family decided that I should be leading the party' is wrongly ascribed to me. There never has been any such decision — Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) October 28, 2017