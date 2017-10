میجر جنرل آصف غفور نے احمد نوارنی کو پھولوں کاگلدستہ بجھوا یا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)ڈی جی آئی ایس پی آرمیجر جنرل آصف غفور نے گذشتہ روز نامعلوم افراد کی جانب سے حملے میں زخمی ہونے والے صحافی احمد نورانی کو ہسپتال میں پھولوں کا گلدستہ بھجوا یا ہے ۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آرمیجر جنرل آصف غفور نے پمزہسپتال میں زیر علاج احمد نورانی پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے جلد صحت یابی کے لئے دعا بھی کی ۔اپنے پیغام میں ان کاکہنا تھا کہ ان پر حملہ امن وامان کی صورت حال خراب کرنے کے لئے کیا گیا،ملزمان کو پکڑنے اور انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لئے تعاون کریں گے۔

Attack on Ahmed Noorani condemned. A malicious attempt to cause unrest. Full support for efforts to catch culprits & bring them to justice.