واضح ہو گیا ڈان لیکس ن لیگ کی جانب سے پاک فوج کو ٹارگٹ کرنے کی دانستہ کوشش تھی:عمران خان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک انصاف کے چیئر مین عمران خان نے کہا ہے کہ واضح ہو گیا کہ ڈان لیکس ن لیگ کی پاک فوج کو ایسے وقت میں ٹارگٹ کرنے کی دانستہ کوشش تھی جب وہ ہمارے دشمنوں سے کئی محاذوں پر لڑ رہے تھے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شریف خاندان اور ان کے حواریوں کے بھارت اور امریکی لابی کو خوش کرنے کی کوشش میں ہیں ،شریف خاندان اور ان کے حواریوں کے مفادات ،لوٹا ہوا مال ،جائیدادیں مغربی ملکوں میں ہیں ۔ان کا کہنا تھا کہ بھارت اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہماری آرمڈ فورسز کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے ،ن لیگ کو شہدا کی قربانیوں سے کوئی غرض نہیں ہے ۔عمران خان نے مزید کہا کہ خواجہ آصف کی عسکریت پسند گروپوں کو تسلیم کرنا ملکی سیکیورٹی کمزور کرنے کے مترادف ہیں ،ایسے وزیر خارجہ کے ہوتے ہوئے دشمن کی ضرورت کسے ہیں ؟

مزید خبریں:پاناما کیس کی کارروائی کے دوران اسحاق ڈار کا کتنا وزن کم ہو چکا ہے؟ جان کر آپ بھی کہیں گے وزن کم کرنے کا سب سے بہترین نسخہ تو یہ ہے

Now evident that DawnLeaks was a deliberate attempt by PMLN to target Pak mly at a time when it is fighting our enemies on multiple fronts pic.twitter.com/pp9ecmNbEU — Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 28, 2017

Sharifs & their cronies desperate to appease Indo-US lobby & interests as their loot/properties all stashed away in West. https://t.co/LJiX6eEoHx — Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 28, 2017

Their continuous targeting of our armed forces continues today as part of this Indo-US appeasement. No concern for Pak lives sacrificed https://t.co/RaqQAMx9PS — Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 28, 2017