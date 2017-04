حلقے کے عوام سے دور رہنے والے ارکان اسمبلی کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہئیے : ریحام خان کا مطالبہ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) ریحام خان نے حلقے کے لوگوں کے مسائل حل نہ کرنے والے اراکان اسمبلی کو پارلیمنٹ میں داخل ہونے سے روکنے کا مطالبہ کردیا ۔

تفصیلات کے مطابق ریحام خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ”وہ ارکان قومی اسمبلی جو اپنے حلقے کے لوگوں سے منقطع ہیں اور عوام کو اپنے تک رسائی نہیں دیتے ایسے ایم این ایز کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیںہونی چاہئیے “۔

Those who are disconnected with their constituents & grant no access to the public should never be allowed to even sit in Parliament. — Reham Khan (@RehamKhan1) April 29, 2017

ریحام خان کے اس ٹویٹ پر ردعمل دیتے ہوئے ایک شہری نے سوال کیا ہے کہ ”وزیر اعظم نوازشریف کی صاحبزادے کے بارے آپ کیا کہیں گی جو وزیر اعظم ہاﺅس کی سرکاری ترجمان ہیں اور جنہوں نے حلف تک نہیں اٹھایا ہوا ۔

@RehamKhan1 and what about PM's daughter who is the official spokesperson of PM Office who didn't even take OATH — khaleel ur rehman (@khaleeljoya) April 29, 2017

ایک نوجوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایم پی اے اور ایم این اے کی ڈیوٹی قوانین کو ریگولیٹ کرنا اور ان کا نفاذ ہے نہ کہ عام لوگوں سے میل ملاقاتیں کرنا کیونکہ یہ بلدیاتی نمائندوں کا فرض ہے۔