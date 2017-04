ڈا ن لیکس پاک فوج کو بدنام کرنے کی سازش :عمران خان کا ٹوئٹ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان ڈیلی پاکستان آن لائن)چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہاہے کہ ڈان لیکس سراسر پاک فوج کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پرعمران خان کاڈان لیکس کی رپورٹ کے معاملے پرحکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ معاملے کی انکوائری کی مکمل رپورٹ جلد جاری کرے اور عوام کے سامنے لائے۔

DawnLeaks was a deliberate attempt to malign Pak army & Govt must immediately make public the complete Inquiry Report