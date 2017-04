”شیپس جم “کے مالک نے عمران خان کو10ارب روپے کی آفر کرائی:نبیل گبول کا دعویٰ

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو حکمران جماعت کی جانب سے10ارب روپے کی پیشکش کرنے والے شخص کے نام کے حوالے سے قیاس آرائیاں عروج پر ہیں جبکہ آفر لانے والے شخص کے نام کے حوالے سے اب تک کا سب سے بڑا دعویٰ سامنے آگیا ہے۔ یہ دعویٰ پیپلز پارٹی کے رہنما ءنبیل گبول کی جانب سے کیا گیا ہے۔

Do u know who offered 10 billion to IK . I know lets c who else know . — Nabil Gabol (@Nabilgabol) April 27, 2017



تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حکمران جماعت کی جانب سے 10ارب کی آفر کے دعوے کے بعد قومی سیاست میں ہنگامہ برپا ہوگیا ہے۔ سیاسی جماعتوں اور میڈیا کی جانب سے قیاس آرائیاں عروج پر ہیں جبکہ عمران خان نے گذشتہ روز جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ شریف خاندان کی جانب سے آفر لانے والے شخص کا نام عدالت میں بتائیں گے۔

So close friends that shape karachi land was sanctioned on President Musharaf order on request of IK for monthly 2 lac rs rent . — Nabil Gabol (@Nabilgabol) April 27, 2017

ایسے میں ممتاز سیاست دان اور رہنماءپیپلز پارٹی نبیل گبول نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کے ذریعے دعویٰ کیا ہے کہ ”شیپس جم“ کا مالک عمران خان اور حمزہ شہباز کا مشترکہ دوست ہے۔ اور وہی عمران خان کے لئے نواز حکومت کی جانب سے10ارب روپے کی آفر لے کر آیا ۔ یکے بعد دیگرے 3ٹوئٹس میں نبیل گبول نے کہا ہے کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کون شخص آفر لایا ہے؟ چلیں اندازہ لگائیں ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون شخص ہو سکتا ہے۔

Shapes owner mutual friend of Hamza nd Imran .IK must not keep his name discreet just bcoz they r friends it is of national intrest 100 m $ — Nabil Gabol (@Nabilgabol) April 27, 2017

شپس کا مالک عمران خان کا اتنا قریبی دوست ہے کہ صدر مشرف نے عمران خان کی درخواست پر کراچی میں اسے قیمتی اراضی 2لاکھ روپے ماہانہ کرایے پر دی۔