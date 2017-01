امریکہ میں مسلمانوں کا داخلہ بند، پاکستانیوں کو بھی روکے جانے کی اطلاعات

اسلام آباد،شکاگو(ڈیلی پاکستان آن لائن) صدر ڈونلڈٹرمپ کے چارج سنبھالتے ہی امریکہ میںمسلمانوں کاداخلہ مشکل کردیاگیاجبکہ ایران سمیت سات ممالک کے شہریوں پر پابندی لگادی گئی جس کے جواب میں ایران نے بھی امریکی شہریوں کو روکنے کا اعلان کردیاتاہم اب اطلاعات ہیں کہ ایک پاکستانی جوڑے کو بھی امریکہ داخلے سے روک لیاگیا۔

تفصیلات کے مطابق امریکی صدر کی طرف سے ایگزیکٹوآرڈر کے ذریعے سات ممالک کے شہریوں کیلئے دروازے بند کیے جانے کے بعد عراقی ، یمنی اورایرانی شہریوں کو روکاگیاجس کے بعد اب اٹارنی کے حوالے سے معروف ٹی وی پروگرام ’شکاگوٹونائٹ ‘ کے اینکر اور سیاسی تجزیہ نگار پیرس شٹزنے سوشل میڈیا پر لکھاکہ اوہارے میں روکے گئے ایک جوڑے کا تعلق پاکستان سے ہے جبکہ ایگزیکٹوآرڈر کے مطابق پاکستان کا شمار پابندی کے شکار ممالک میں نہیں ہوتا۔

Attorney says one couple detained at O'Hare is from Pakistan, which is not one of the banned countries per exec order