ڈان لیکس، طارق فاطمی کو عہدے سے نہیں ہٹایا گیا تھا ، نواز شریف کے بعد سامنے آنے والے نوٹیفکیشن سے سوشل میڈیا پر ہنگامہ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) نواز شریف کی نا اہلی کے بعد ان کے معاونین و مشیران کو عہدوں سے ہٹائے جانے کا نوٹیفکیشن تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس کی بڑی وجہ اس میں طارق فاطمی کا نام ہونا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ طارق فاطمی کو تو ڈان لیکس کے بعد عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا پھر وہ کس حیثیت میں بطور معاون خصوصی کام کرتے رہے ہیں۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ طارق فاطمی سے خارجہ امور تو واپس لے لیے گئے تھے لیکن وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم کی نا اہلی کے بعد کابینہ ڈویژن کی طرف سے وزیر اعظم کے معاونین کو کام سے روکنے کا نوٹیفکیشن جاری ہوا جس میں طارق فاطمی کا نام بھی موجود ہے۔ اس نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے مشیروں سرتاج عزیز، امیر مقام، جام معشوق علی، عرفان صدیقی اور سردار مہتاب عباسی سمیت وزیر اعظم کے معاونین خصوصی طارق فاطمی ، مصدق ملک، خان ظہیر احمد، مفتاح اسماعیل، شجاعت عظیم،بیرسٹر ظفراللہ، ہارون خان، آصف کرمانی اور شرجیل شیخ کو کام سے روک دیا جائے۔

یہ نوٹیفکیشن منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہوگیا ہے ، پی ٹی آئی کی مرکزی رہنما ڈاکٹر شیریں مزاری نے نواز شریف کے اس عمل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ” طارق فاطمی کی برطرفی جعلی تھی، یعنی ڈان لیکس کا معاملہ دبانے کیلئے قوم سے ایک اور جھوٹ بولا گیا“.

So the earlier firing of Fatemi was hogwash! Yet another lie told to the nation to sweep DawnLeaks under the carpet. pic.twitter.com/uZDFRcSO0z — Shireen Mazari (@ShireenMazari1) July 29, 2017

شیریں مزاری کے ٹویٹ کے جواب میں کالم نویس مشرف زیدی نے کہا ہے کہ ڈان لیکس معاملے میں طارق فاطمی کو ہٹایا نہیں گیا تھا بلکہ انہیںصرف معاون خصوصی برائے امور خارجہ کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا، اور وہ بطور معاون خصوصی وزیر اعظم کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔

I believe Fatemi Sb's original portfolio of foreign affairs was in fact de-notified, but he continued to be Special Assistant to the PM. https://t.co/iz1kMaGpj7 — Mosharraf Zaidi (@mosharrafzaidi) July 29, 2017

مشرف زیدی کا ٹویٹ سامنے آنے کے بعد ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا کہ ’ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کی طرف سے ڈان لیکس کے معاملے پر نہیں بتایا گیا تھا، صرف ناموں کی تبدیلی سے قوم کو بے وقوف بنایا گیا حالانکہ طارق فاطمی اسی خندق میں موجود رہے“۔