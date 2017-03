اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک انصاف کے چیئر مین عمران خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں غیر حاضر اساتذہ کو سزا دی جا رہی ہے ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پختونخواہ میں پہلی بار قابلیت کو نوازا گیا ۔انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف نے عوام سے سب کا احتساب کرنے کا وعدہ کیا ہے ۔

In KP merit is rewarded and absentee teachers punished for the first time in govt schools https://t.co/4ct7DUqc6h