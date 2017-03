حسین حقانی کا امریکی اخبار میں آرٹیکل، پاک فوج کا بھی دو ٹوک موقف سامنے آگیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے امریکہ میں تعینات سابق سفیر حسین حقانی کے واشنگٹن پوسٹ میں امریکی ویزوں کے حوالے سے لکھے گئے آرٹیکل پر پاک فوج کا موقف بھی سامنے آگیا ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غور نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں کہا ہے کہ حسین حقانی کا امریکہ کے موقر اخبار میں لکھا گیا مضمون ویزہ ایشو پر ریاست پاکستان کے اداروں کے موقف کی تصدیق کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں کو ویزے جاری کرنے کے معاملے پرحسین حقانی کے کردار پر ریاستی اداروں کی تشویش درست ثابت ہوئی اور انہوں نے اس کی اپنے آرٹیکل میں خود ہی وضاحت کردی ہے۔

Views of Hussain Haqqani pub in a mainstream US newspaper esp his account on issue of visas vindicate stance of Pak's state institutions.1/2