آج پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ بحال ہو گئی، شکریہ نواز شریف : مریم نواز

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نوازنے کہا ہے کہ آج پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ بحال ہوگئی ہے، نواز شریف کے دور اقتدار سے پہلے یہاں پر روازنہ دھماکے ہوتے تھے اور اب ملک میں تحفظ اور امن سب کے لیے بحال ہوگیا، امن امان بحال کرنے کے لئے انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا شکریہ بھی ادا کردیا۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے مریم نواز نے ملک میں کرکٹ بحالی کا سہرا سابق وزیراعظم نواز شریف کے سر سجاتے ہوئے ان کا شکریہ بھی ادا کردیا۔

Today, International Cricket is back in Pakistan. Peace & Security restored for all. Thank you Nawaz Sharif ???? #PMLN #BrandNS

مریم نواز کامزید کہنا تھا کہ نواز شریف کی حکومت سے پہلے ملک میں روزدہشت گردی ہوتی تھی، کیا 5 سال پہلے کوئی ایسے میچ کرانے کا سوچ بھی سکتاتھا؟دیکھیے پاکستان کی بہتری کیلیے چیزیں کس طرح تبدیل ہوئی ہیں،نہیں آج سے پہلے ایسا تقریبا ناممکن ہے اور یہ سب کچھ نواز شریف کی وجہ سے ممکن ہوا۔آج اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے جبکہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ لوٹ آئی ہے۔

Before Nawaz Sharif, never a day went by when there was no terror attack in Pak. Look how things have changed for better for Pakistanis! ????????