یوم تشکر جلسہ، پی ٹی آئی کی طرف سے مشرف کا ویڈیو پیغام چلائے جانے پر ہنگامہ برپا ہوگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے یوم تشکر جلسے میں ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا ویڈیو پیغام دکھائے جانے پر ہنگامہ برپا ہوگیا ہے جبکہ پی ٹی آئی کے بعض ایم این ایز نے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی کے یوم تشکر جلسے میں مختلف سیاسی ، سماجی و مذہبی شخصیات کے ویڈیو پیغامات دکھائے گئے جن میں وہ لوگ پی ٹی آئی اور عمران خان کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں۔ انہی ویڈیو پیغامات میں ایک پیغام سابق صدر پرویز مشرف کابھی تھا جس پر ہنگامہ برپا ہوگیا ہے۔

سینئر صحافی و تجزیہ کار عامر متین نے کہا کہ مجھے پی ٹی آئی کے جلسے میں مشرف کی ویڈیو دکھانے پر سخت مایوسی ہوئی ہے، اگر عمران خان کی پسندیدہ شخصیت مشرف ہیں تو ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان سویلین اداروں سے طاقت حاصل کر رہا ہے لیکن ایک ڈکٹیٹر کی پیروی کرتا ہے۔عمران خان کے مشیروں کے ساتھ کوئی تو مسئلہ ہے کہ انہوں نے فتح کے بیچ میں مشرف کو گھسیٹ کر سارا مزہ کرکرا کردیا۔

Am totally disappointed that PTi showed Musharraf in jalsa. We are for strong civilian institutions not personal cults-whoever it may be — Amir Mateen (@AmirMateen2) July 30, 2017

We don't need IK if his inspiration is Musharraf. He wants to draw strength from civilian institutions as judiciary & yet follow a dictator — Amir Mateen (@AmirMateen2) July 30, 2017

Something seriously wrong with IK advisors who messed up by showing Musharraf in middle of victory that was given by Mush nemesis-judiciary — Amir Mateen (@AmirMateen2) July 30, 2017



سینئر صحافی شاہین صہبائی نے کہا کہ مشرف کے سرٹیفکیٹ کی کیا ضرورت تھی؟ مشرف کی تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں تھی بلکہ خان کو کسی کی بھی خوشامد کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان ایماندار ہے اور یہی سب کیلئے کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برائے مہربانی مشرف پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ عمران خان نے اس کے بغیر ہی سب کچھ کیا ہے اس لیے اس کے سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے میڈیا ایڈوائزرز نے یہ غلط کام کیا ہے۔

WHY GET MUSH CERTIFICATE: I agree with Amir. NO need to get Mush endorsement. Khan needs no endorsements.He is honest n thats enough for all https://t.co/9e4TWb8yrI — SHAHEEN SEHBAI (@SSEHBAI1) July 30, 2017

PL DONT DEPEND ON MUSH: IK has done everything without Mush, so he should not get his certificate. His media advisers got it wrong. https://t.co/ZNNQTUXe9x — SHAHEEN SEHBAI (@SSEHBAI1) July 30, 2017



سینئر صحافی و اینکر پرسن حامد میر نے بھی اس عمل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پی ٹی آئی نے جلسے میں سابق ڈکٹیٹر کی ویڈیو دکھا کر اپنے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بہت سے ایم این ایز نے مجھے خود بتایا ہے کہ انہیں مشرف کی ویڈیو چلائے جانے کے عمل پر شدید مایوسی ہوئی ہے۔