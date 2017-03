”وہ لاہور گیا تھا “،سپریم کورٹ نے پرائمری ٹیچر سے انگریزی پوچھ لی ، جواب پر عدالت حیران

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) چیف سیکرٹری سندھ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنیوالا ٹیچر خود امتحان میں پڑگیا ،سپریم کورٹ نے آسان سے اردو جملے کی انگریزی پوچھی تو ٹیچر کواپنی پڑگئی۔

نیونیوز کے مطابق سپریم کورٹ میں مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس امیر ہانی مسلم نے سکول ٹیچر سے جملے کی انگریزی پوچھ لی ۔جسٹس امیر ہانی مسلم نے ٹیچر سے مکالمہ کرتے ہوئے پوچھا کہ بتائیں” وہ لاہور گیا تھا“کاانگریزی ترجمہ کیا ہے؟جس پر ٹیچر نے جواب دیاجناب اس کی انگریزی’’ He had gone to lahore‘‘ہے جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ ”اسلئے تو یہ حال ہے “۔ سپریم کورٹ نے آج کی سماعت کے بعد ٹیچر کی درخواست کا معاملہ محکمہ تعلیم کو بھجوا دیا ۔