اللہ کا شکر ہے، امی کی طبیعت بہتر ہے، کیمو تھراپی اگلے ہفتے شروع ہو گی، مریم نواز کا ٹوٹ

لندن (ڈیلی پاکستا ن آن لائن) نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے اپنے ایک تازہ ٹویٹ میں بتایا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اب امی کی طبیعت بہتر ہے، امی کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے اپنی والدہ کی طبیعت کے بارے میں آ گاہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الحمداللہ امی کی طبیعت بہتر ہے، انہیں ہسپتا ل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور وہ اب گھر میں واپس آ گئی ہیں، مزید علاج جس میں کیمو تھراپی شامل ہے، اگلے ہفتے سے شروع ہو گا۔

Shukar Alhamdolillah Ami is better, discharged from the hospital & back home. Her further treatment including chemotherapy starts next week.