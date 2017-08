بے نظیر بھٹوکے بچوں نے عدالتی فیصلہ مسترد کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بے نظیر بھٹو قتل کیس کا عدالتی فیصلہ ان کے بچوں بلاول، آصفہ اور بختاور نے مسترد کردیا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو رہا کرنا ناجائزہ اور خطرنا ک ہے ، پیپلز پارٹی تمام قانونی پہلوﺅں کا جائزہ لے رہی ہے۔

بیگم کلثوم نواز کی آج سرجری متوقع، سابق وزیر اعظم ہسپتال پہنچ گئے

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر “ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو قتل کیس کا فیصلہ مایوس کن اور ناقابل قبول ہے، دہشت گردوں کو رہا کرنا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ خطر ناک ہے ، پیپلز پارٹی تمام قانونی پہلوﺅں کا جائزہ لے رہی ہے۔

SMBB case decision is disappointing & unacceptable. Realse of terrorists not only unjust but also dangerous. PPP will explore legal options.



سابق وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پرپیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری والدہ کے قتل کو دس سال گزر گئے ہیں اور ہم تاحال انصاف کے منتظر ہیں۔عدالت نے سہولت کاروں کو سزا دی ہے مگر اصل جو اصل مجرم ہیں وہ آزادانہ گھوم رہے ہیں۔

10 years later and we still await justice. Abettors punished but those truly guilty of my mothers murder roam free