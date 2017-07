پیپلز لبریشن آرمی چائنہ کے 90 سال مکمل، پاک فوج کی مبارکباد

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک فوج نے پیپلز لبریشن آرمی چائنہ کے 90 سال مکمل ہونے پرتہنیتی پیغام دیا ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چینی فوج پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کو 90 سال مکمل ہونے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔انہوں نے اپنے پیغام میں ’ پاک چین دوستی زندہ باد‘ کا نعرہ بھی دہرایا۔

Pakistan Armed Forces felicitate Chinese PLA on its 90th Founding Day.

Best wishes from COAS.

Long live Pak China friendship, 中巴友谊万岁. pic.twitter.com/tzlRCaX4jY