”میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے برطانیہ میں۔۔۔“ پانامہ پیپرز کی خبر دینے والے جرمن صحافی فریڈرک اوبرمیئر میدان میں آ گئے، شریف خاندان کے بعد عمران خان کو بھی سب سے زوردار جھٹکا دیدیا

برلن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پانامہ پیپرز کی تفصیلات جاری کرنے والے جرمن صحافی فریڈرک اوبرمیئر نے شریف خاندان کے بعد عمران خان کو بھی زوردار جھٹکا دیدیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے برطانیہ میں بھی ٹیکس بچایا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ ”جنرل قمر باجوہ جب سے آرمی چیف بنے ہیں تب سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ۔۔۔“ حامد میر نے حیران کن انکشاف کر دیا، وہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ جان کر آپ بھی حیران پریشان رہ جائیں گے

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے آف شور کمپنی نیازی سروسز لمیٹڈ کے ذریعے برطانیہ میں ٹیکس بچایا۔

Just for the record: Mr Khan avoided UK-taxes via an offshore-company #NiaziServicesLimited https://t.co/XgGUCFmR2Q