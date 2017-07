سی پیک کو ہر قیمت پر کامیاب بنائیں گے: آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کی جانب سے چائینز پیپلزلبریشن آرمی کے 90واں یوم تاسیس کی تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی ،جس میں انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ سی پیک کو ہر قیمت پر کامیاب بنائیں گے۔آرمی چیف کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان کی دوستی لازوال ہے،چین نے ہمیشہ پاکستان کے حق میں سفارت کاری کی ۔جنرل قمر جاوید باجو ہ کا کہنا تھا کہ سی پیک سے خطے میں ترقی اور خوشحالی لائے گا۔انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج اور چائینز لبریشن میں تعاون جاری رہے گا۔

پیپلز لبریشن آرمی چائنہ کے 90 سال مکمل، پاک فوج کی مبارکباد

اس موقع پر چینی سفارت کار نے پاک آرمی کا سی پیک کی سیکورٹی کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا۔

COAS Chief guest at #PLA90 reception. "Pak China Military to Military coop is pillar of our bilateral relationship" Chinese Amb.( 1 of 2) pic.twitter.com/tIC1qfMRom