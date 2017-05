تحریک انصاف کی رکن اسمبلی عائشہ گلالئی نے پشاور سے کچرے کی صفائی کردی

پشاور(ڈیلی پاکستان آن لائن)صفائی نصف ایمان ہے اور اسی حدیث کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہناتے ہوئے تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی ’عائشہ گلالئی‘ نے پشاور کاکچرا صاف کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی اور تین دن کیلئے پشاور کی صفائی مہم شروع کردی جو بخوبی اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی۔

تفصیلات کے مطابق 22اپریل سے تین روزہ صفائی مہم کا افتتاح بھی خود عائشہ گلالئی نے فقیرآباد کے علاقے سے کچرا اٹھا کر کیا اور ان کی مہم شروع ہوتے ہوئے ہی دیکھتے ہی دیکھتے شہریوں نے بھی ان کا ہاتھ بٹاناشروع کردیا۔

عائشہ گلالئی نے اپنی ایک ٹوئیٹ میں بتایاکہ اُنہیں اس مہم میں مقامی آبادی اور واٹر اینڈ سنیٹیشن سروس پشاور(ڈبلیو ایس ایس پی) کا تعاون حاصل ہے ، وہ تمام شہریوں کو اس مہم کا حصہ بننے کی دعوت دیتی ہیں۔عائشہ گلالئی کاکہناتھاکہ پاکستان تحریک انصاف نہ صرف گلیوں میں ’صفائی مہم‘ شروع کررہی ہے بلکہ کرپشن کیخلاف بھی ۔۔۔ اس ٹوئیٹ کے سامنے آتے ہی شہریوں نے بڑھ چڑھ کر اس مہم میں حصہ لیا۔

Today inaugurated Cleanliness Campaign in Peshawar with citizens & WSSP.PTI is doing "Safai Muhim" not only in streets bt also ag Corruption pic.twitter.com/O51nf53qZz