خیبر پختونخواہ نے ینگ ڈاکٹرز کے دھرنے میں میری کوریج کرنے والے صحافیوں کو رپورٹنگ سے روک دیا: ریحام خان

پشاور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے الزام عائد کیا ہے کہ ینگ ڈاکٹرز کے دھرنے میں میری کوریج کرنے والے صحافی ایک نامعلوم کال کے بعد میری کوریج کئے بنا ہی واپس چلے گئے، یہ نامعلوم کال خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے تھی۔

تفصیلات کے مطابق ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا بھوک ہڑتالی کیمپ20دنوں سے جاری ہے، آج اس کیمپ میں عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے آنا تھا، وائی ڈی اے کی جانب سے میڈیا نمائندوں کو بتایا گیا کہ ریحام خان اڑھائی بجے تک دھرنے میں شریک ہوں گی،میڈیا نمائندے بروقت پہنچ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ سوا تین ہو گئے ہیں ریحام خان اب تک کیوں نہیں آئیں، ساڑھے تین بجے ریحام خان دھرنے میں پہنچی لیکن وہ اپنی کار میں موجود رہیں کیوں کہ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کے افتخار حسین دھرنے میں موجود تھے۔

I arrive on the scene of the protest of young KP protest in Peshawar. Media gets mysterious call & they leave without taking presser!