مراد سعید کو دھمکی دینے کے بعد ریحام خان نے ان پر بڑا ’ حملہ‘ کر دیا، کیا کہا؟ جان کر تحریک انصاف کے کارکنوں کو آگ لگ جائے گی

سوات/ پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان اور مراد سعید میں گزشتہ کچھ عرصے سے لفظی جنگ چھڑی ہوئی ہے ۔ آج ایک بار پھر ریحام خان نے تحریک انصاف کے رکن اسمبلی مراد سعید پر لفظی حملہ کردیا ہے۔

تحریک انصاف کے سوات سے منتخب رکن قومی اسمبلی مراد سعید نے اپنے حلقے کا دورہ کیا ، اس دورے کی تصاویر ان کے کسی خیر خواہ نے ٹوئٹر پر شیئر کیں اور لکھا کہ ” پی ٹی آئی کے ٹائیگر اور قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 29 سوات سے منتخب رکن اسمبلی مراد سعید اپنے حلقے کا دورہ کر رہے ہیں“۔

یہ بھی پڑھیں: ریحام خان کی قرآن اٹھا کر الزام تراشی کردارکشی کی نئی کوشش ،بتایا جائے دورہ سوات میں زیر استعمال گاڑی کس کی تھی، سریناہوٹل میں کس کس سے ملاقاتیں کیں، مراد سعید

یہ تصاویر دیکھ کر ریحام خان میدان میں آگئیں اور طنزاً کہا کہ ”کیا یہ واقعی مراد سعید کا حلقہ ہے؟ کیا اسے اپنے حلقے کے راستوں کا علم بھی ہے؟ کیا مراد سعید کو آسانی سے راستہ مل گیا تھا؟“۔ ریحام خان کے اس ٹویٹ سے تو یونہی لگتا ہے کہ مراد سعید اپنے حلقے میں بالکل بھی نہیں جاتے جس کی وجہ سے انہیں شاید راستوں کا بھی ٹھیک سے علم نہیں ہے۔

مراد سعید کی جانب سے سوالات اٹھانے کے بعد ریحام خان بھی میدان میں آگئیں ،ایسی باتیں کہہ دیں کہ تحریک انصاف کے رہنما کو زور دار جھٹکا دے دیا

واضح رہے کہ کچھ روز پہلے مراد سعید نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ عائشہ گلالئی کا سکرپٹ ریحام خان نے لکھا ہے اور انہوں نے اپنے دورہ سوات کے دوران کچھ لیگی رہنماﺅں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ مراد سعید کے الزامات پر ریحام خان نے کہا تھا کہ ”اس نوجوان کو مجھ پر کیچڑ اچھال کر اپنی سیاست تباہ نہیں کرنی چاہیے، میں نے مراد سعید کے حلقے کا دورہ کیا ہے جہاں کے لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے“۔

PTI Tiger and Elected MNA From Swat NA-29 @MuradSaeedPTI Diring Visit of his constituency @RehamKhan1 pic.twitter.com/9U6WrJ2oQ1

۔

His constituency? Did he find his way easily? https://t.co/qoTrpyG3Bv