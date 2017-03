طالبات کے لئے حجاب کی کوئی پالیسی نہیں ، پیر صاحب اپنے مریدین سے حجاب کرائیں: رانا ثناءاللہ

لاہور( ڈیلی پاکستان آن لائن)پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناءاللہ نے وزیر ہائیر ایجوکیشن کے فروغ حجاب پالیسی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کی ایسی کوئی پالیسی نہیں۔ رضاعلی گیلانی گدی نشین ہیں وہ حجاب کرانے چاہتے ہیں تو اپنے مریدنیو ں (خواتین عقیدت مندوں ) سے کرائیں.

پنجاب کے سرکاری کالجز میں فروغ حجاب پالیسی، حجاب کرنے والی طالبات کو اضافی5نمبرز دئیے جائیں گے: وزیر ہائیر ایجوکیشن پنجاب

پنجاب حکومت کے زیرغور ایسی کوئی پالیسی نہیں۔ یہ صوبائی وزیر کی اپنی سوچ ہوسکتی ہے۔حجاب کے حوالے سے کسی سے کوئی زبردستی نہیں کی جاسکتی۔ نجی ٹی وی چینل ”سما“ سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ طالبات حجاب کے پہننے میں آزاد ہیں ان پر زبردستی حجاب کی پابندی عائد نہیں کی جا رہی۔

5% marks for Hijab students is absolutely WRONG news... Academic excellence only based on MERIT.. It's clear policy of the Govt of Punjab.